La Generalitat impulsa un pla d'acció per posar en valor la mel catalana

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presentat el pla d'acció de la mel, que pretén posar en valor la qualitat de la mel produïda a Catalunya, informa el departament en un comunicat aquest dilluns.

El pla d'acció abasta un període entre 2025 i 2028 i està dividit en 6 eixos estratègics que preveuen 39 accions concretes per reforçar el valor nutricional i les característiques organolèptiques d'aquest producte.

Ordeig ha subratllat que el pla permet oferir al sector "unes eines que són necessàries per garantir la viabilitat i rendibilitat" de les granges de mel.

El pla ha estat traçat juntament amb el sector i té l'objectiu de reforçar la seva sostenibilitat i promoure la producció i comercialització de la mel catalana amb polítiques públiques.

També inclou cinc línies d'ajuda enfocades a donar resposta als nous reptes i demandes del sector, com la compra de ruscos, la compra d'equips, compensacions per danys causats per la vespa asiàtica, la formació de nous professionals i la promoció del producte.