La Generalitat impulsa les destinacions catalanes a Seatrade Cruise Med 2026

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat de Catalunya, a través de l'empresa pública Ports de la Generalitat, ha participat en la fira de creuers al Mediterrani Seatrade Cruise Med 2026, a la qual han acudit representants de Costa Brava Cruise Ports i Delta Ebre Port per fidelitzar i aconseguir noves navilieres que acudeixin a destinacions turístiques catalanes.
Per això, la representació de les dues marques catalanes, encapçalada per la directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, estan participant en reunions amb agents de les principals companyies de creuers, principalment les de "gamma alta", ha informat el Departament de Territori en un comunicat aquest dimecres.
Seatrade Cruise Med celebra l'edició d'enguany a Las Palmas de Gran Canària, on han acudit 2.000 participants de la indústria de creuers de 80 països i prop de 180 expositors.