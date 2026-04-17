La Generalitat impulsa l'economia blava catalana en una cimera al Brasil

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha reforçat la seva estratègia internacional en economia blava participant en la Missió de Cooperació Avançada del programa europeu 'International Urban and Regional Cooperation', que es va celebrar del 23 al 26 de març al Brasil.
La participació s'ha articulat entre els departaments d'Acció Exterior i UE, de Recerca i Universitats, i d'Agricultura, per "reforçar la projecció exterior del coneixement i innovació generats al país", informa aquest divendres en un comunicat.
Durant la cimera s'han combinat visites de camp amb reunions tècniques amb equips especialitzats en àmbits com els microplàstics, la contaminació de la pesca, l'oceanografia física o l'emprenedoria.
Un dels principals objectius ha estat precisament validar metodologies per a la recollida i gestió de dades sobre contaminació de plàstics i microplàstics desenvolupades a Catalunya i utilitzades al Brasil, per desenvolupar un sistema de monitoratge i anàlisi harmonitzada.
La delegació catalana també va participar en les jornades tècniques sobre economia blava de la Smart City Expo Curitiba, per debatre sobre el paper clau de l'economia blava en l'impuls d'un desenvolupament sostenible, resilient i intel·ligent a les ciutats amb mar.