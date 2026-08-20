La Generalitat impulsa la inserció laboral amb cursos de català i pràctiques en empreses

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 ago. (EUROPA PRESS) -
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), dependent del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, ha renovat dos convenis de col·laboració per reforçar la qualitat de la formació professional i impulsar la inserció laboral a través de pràctiques en empreses i cursos de català, informa la conselleria en un comunicat aquest dijous.
En concret, el SOC i el Consell General de Cambres han signat un nou conveni pel qual col·laboraran en la gestió de les pràctiques professionals vinculades als cursos de Formació Professional Ocupacional (FPO), i que preveu també augmentar la participació de les empreses en els processos formatius.
El conveni estarà vigent durant tot l'exercici, i compta amb una inversió prevista de 283.000 euros, finançats amb fons de la Conferència Sectorial de Formació Professional.
El SOC també ha renovat el programa Aprèn.cat juntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) per millorar les competències lingüístiques en català de les persones demandants d'ocupació.
Aquest programa compta amb un pressupost de mig milió d'euros i permetrà organitzar 63 cursos en tota Catalunya per al voltant d'un miler de persones.