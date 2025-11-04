La Generalitat impulsa la innovació agroalimentària i forestal a través del Novembre Innova

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha impulsat la primera edició del Novembre Innova, un nou cicle d'activitats dedicades a la innovació, la transformació digital i la transferència de coneixement en els sectors agroalimentari, forestal i del món rural.
La iniciativa neix amb la voluntat de ser un punt de trobada anual per als agents de l'ecosistema d'innovació agroalimentària del territori, entre els quals hi ha centres de recerca, universitats, clústers, emprenedors, escoles agràries i administracions, informa la Conselleria en un comunicat aquest dimarts.
Durant el mes de novembre, hi haurà jornades, trobades i activitats tècniques per tot el territori, amb temàtiques des de la innovació social fins a la digitalització del sector, passant per la transferència tecnològica o l'intercanvi de coneixement europeu, alhora que es presentaran casos d'èxit empresarials.
El Novembre Innova s'emmarca en el Pla Innova 2030, l'estratègia d'innovació agroalimentària i forestal impulsada pel Departament que té la missió de millorar el sistema d'innovació agroalimentària de Catalunya i la seva capacitat de resposta als nous reptes i estratègies.
El pla es desplega a través de 29 actuacions i 66 accions orientades a enfortir la governança i cooperació entre tots els actors del sistema R+D+I, millorar l'eficiència en la captació i distribució de recursos, tant humans com materials, i multiplicar l'impacte transformador de la innovació.