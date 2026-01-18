La Generalitat impulsa la cooperació "universitària i feminista" a Senegal en aliança amb la UE

El Govern ha participat en diversos actes i seminaris en el páis africà
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
La secretària general del departament d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Lorena Elvira, ha viatjat aquesta setmana a Senegal per impulsar la cooperació universitària amb el país africà i reforçar la cooperació al desenvolupament des d'una "perspectiva feminista".
Elvira ha estat acompanyada per la directora general de Coordinació Institucional en l'Àmbit d'Acció Exterior, Aiala Ruiz; el director de l'Agència de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Gerard Graells i el delegat del Govern a Àfrica Occidental, Javier Calderón, ha informat el Govern en un comunicat aquest diumenge.
A Saint-Louis (Senegal), Elvira ha participat en un seminari per enfortir la cooperació acadèmica, científica i comunitària entre les universitats senegaleses i catalanes: "Creiem en la cooperació universitària basada en els drets humans, el desenvolupament sostenible i la pau", ha destacat.
El seminari, en el qual han participat el rector de la Universitat Gaston Berger, Magatte Ndiaye, i del rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia, forma part d'un conjunt d'accions concretes inscrites al programa 'Bon Govern i Participació Ciutadana per a Una Ciutat Sostenible a Richard Toll', finançat per l'ACCD.
POLÍTIQUES DE COOPERACIÓ Al DESARROLO FEMINISTA
La secretària també ha participat en diversos actes en els quals ha reivindicat la "cooperació al desenvolupament feminista" com a instrument per reduir desigualtats estrcuturals i ampliar drets.
En el marc d'una jornada amb la Delegació de la UE a Senegal, amb motiu de la presentació del projecte europeu 'JOOGJEEF - Aixeca't i actua contra les desigualtats de gènere', Elvira ha remarcat que Senegal és "un país prioritari" per l'ACCD.
En una segona jornada organitzada per l'Institut dels Desigualtats, la secretària ha desgranat les tres prioritats de treball de Catalunya amb Senegal: "La igualtat i la lluita contra la violència contra les dones, la cooperació universitària i l'intercanvi de coneixements".
AGENDA DE REUNIONS BILATERALS
En el marc del viatge oficial, Elvira també s'ha reunit amb organismes multilaterals com el representant regional de l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans a Àfrica Occidental (ACNUDH), Ayeda Robert Kotchani, per conèixer la situació dels drets humans a la regió.
A més, també s'ha reunit amb la representant del Fons de Població de les Nacions Unides (UNFPA), Tracey Hebert, i l'ambaixadora d'Espanya a Senegal, María Dolores Ríos.