La Generalitat impulsa cinc productes per fomentar la gastronomia saludable i de proximitat

BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha impulsat el projecte 'Elaborats' creant productes elaborats a partir de be, llegums, carabassa, peix i fruita de pinyol, per facilitar-ne el consum i fomentar una alimentació saludable amb aliments catalans.

La iniciativa s'emmarca en l'Estratègia Alimentària de Catalunya i juntament amb la Fundació Alícia, i pretén revaloritzar la producció local a través de la innovació gastronòmica sostenible, informa la Conselleria aquest dilluns en un comunicat.

S'han publicat cinc documents perquè el sector pugui reproduir i comercialitzar els productes, de manera que els petits productors puguin accedir a processos d'innovació culinària.

ELS PRODUCTES

Els productes són fricandó de be amb bolets i curri de be amb llenties; untables de llegums inspirats en la cuina catalana; una salsa de carabassa rostida; semiconserves de peix de la costa catalana, i bases de cuina elaborades amb fruita de pinyol.

La premissa és que siguin fàcils de produir, que es basin en el coneixement gastronòmic comú i que puguin ajustar-se a un preu ètic i coherent tant per al productor com per al consumidor.