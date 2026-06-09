La Generalitat hissa una bandera del Vaticà a la façana per la visita de Lleó XIV

Eduardo Parra - Europa Press
BARCELONA 9 juny (EUROPA PRESS) -
El Palau de la Generalitat ha hissat aquest dimarts al matí una bandera Vaticana a la façana amb motiu de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.
La bandera s'ha alçat al balcó principal, per sobre el tapís amb l'escut de la Generalitat que habitualment hi ha penjat.
No està previst que el Papa visiti la Generalitat, tot i que s'allotjarà molt a prop, a la seu de l'arquebisbat de Barcelona, al costat de la catedral de Barcelona.
Es preveu que el Papa mantingui en aquesta visita una audiència privada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
El pontífex comença aquest dimarts la segona etapa del viatge apostòlic per Espanya a Catalunya, i es preveu que arribi a les 12.25 a l'Aeroport de Barcelona.
A les 13 arribarà a la catedral de Barcelona per a celebrar la pregària de mitja hora, i a les 20 hi haurà una vigília d'oració a l'Estadi Olímpic.