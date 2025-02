Generalitat i Govern reactiven dilluns que ve la Comissió Bilateral a Barcelona després de 3 anys

Els executius abordaran temes relacionats amb la seguretat i la justícia

BARCELONA/MADRID, 24 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat i el Govern central reactiven aquest dilluns a Barcelona la Comissió Bilateral entre els dos executius, després de tres anys de l'última reunió, al febrer del 2022, encara que segons l'Estatut hauria de convocar-se dues vegades a l'any.

La Comissió Bilateral Generalitat - Estat és el principal òrgan de cooperació administrativa i es reunirà el dilluns en el Palau de la Generalitat, mateix dia en què es durà a terme la Comissió de Transferències, que no es reunia des de novembre del 2010.

Les dues comissions estaran liderades pel conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau, i pel ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, i arrencaran a les 12.30 hores.

COMPLIMENT D'ACORDS D'INVESTIDURA

Els acords que es tancaran tant en la Comissió Bilateral com en la de Traspassos tenen a veure amb el compliment d'acords d'investidura i també amb l'agenda pròpia del Govern, segons han explicat fonts de l'Executiu català a Europa Press.

Alguns dels temes més rellevants que s'abordaran en aquestes trobades estaran relacionats amb la seguretat, la justícia i l'impuls de noves eines de desenvolupament d'inversions de l'Estat a Catalunya, entre altres.

Així mateix, els dos governs treballen també per un "acord rellevant per al funcionament dels ajuntaments, per donar solució a la falta de secretaris i interventors".

"NOVA ETAPA DE DIÀLEG"

En aquest sentit, les mateixes fonts asseguren que reprendre les comissions bilaterals suposa "obrir una nova etapa de diàleg i acord" i que la voluntat de la Generalitat és mantenir de forma estable i permanent aquests espais.

En semblants termes es pronuncien fonts del Ministeri de Política Territorial a Europa Press, destacant la normalització de relacions institucionals amb Catalunya, alhora que posen en valor la "nova època de col·laboració, cogovernança i autogovern".

Abans de començar les reunions bilaterals, el president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà a les 12 hores amb el ministre Torres en el Palau de la Generalitat.

Paral·lelament, Dalmau es reunirà a les 8.30 amb els grups parlamentaris i a les 9.30 hores amb representants de Foment, Pimec, UGT, CC.OO., Associació Catalana de Municipis (ACM) i Federació de Municipis de Catalunya (FMC) en la Generalitat per parlar sobre el contingut dels acords amb el Govern.

FINANÇAMENT SINGULAR

Les trobades es produiran en el marc de reunions bilaterals entre els executius de Salvador Illa i de Pedro Sánchez, i després de la bilateral sobre infraestructures que va acordar dilluns passat la creació de l'empresa mixta que operarà la xarxa de Rodalies.

Divendres que ve 28 de febrer es produirà l'última d'aquestes reunions bilaterals, la Comissió d'Assumptes Econòmics i Fiscals, en la qual s'abordarà previsiblement el finançament singular per a Catalunya.

Presidiran la Comissió la consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Alícia Romero, i el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón.