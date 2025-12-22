La Generalitat i la Fundació La Caixa acorden 250 milions en inversió social aquest any

Illa i Fainé signen l'acord sobre acció social, cultural i de recerca i beques
BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, han signat un acord pel qual l'entitat inverteix 250 milions d'euros aquest any en acció social i cultural, recerca i beques (25 milions més que el 2024), 99 dels quals aniran a programes socials per als col·lectius més vulnerables.
Illa ha afirmat aquest dilluns que l'acord "respon a la prioritat del Govern d'impulsar la igualtat d'oportunitats, generar prosperitat i compartir-la, per continuar construint una Catalunya més justa i igualitària", han informat en sengles comunicats.
Fainé ha destacat que la inversió de l'entitat per a acció social ha augmentat un 10% aquest any i també ha subratllat la creació del CaixaResearch Institute, l'edifici del qual s'inaugurarà el 2026: "Tots aquests projectes estan centrats a contribuir al progrés de Catalunya".
OBJECTIUS PRINCIPALS
Entre els objectius bàsics marcats en l'acord hi ha la lluita contra la pobresa infantil, la promoció de l'envelliment actiu i saludable, l'atenció a persones amb malalties avançades i la millora de les condicions laborals i vitals de persones amb discapacitat o en risc d'exclusió.
Entre els projectes destaca CaixaProinfància, contra la pobresa infantil i que des del 2007 ha ajudat 123.000 menors; el programa Incorpora, de contractació de col·lectius amb més problemes per trobar feina, que ha facilitat més de 129.000 ocupacions des del 2006, i el programa per a l'Atenció Integral a Persones amb Malalties Avançades, que ha atès més de 81.000 pacients i més de 93.000 familiars des que va començar el 2008.
MÉS INVERSIÓ EN RECERCA
En recerca científica, la Fundació dona suport a projectes de biomedicina i salut amb dues convocatòries de recerca i innovació: la Convocatòria de Recerca en Salut (que el 2025 ha impulsat 12 projectes amb una inversió global de 9,3 milions a Catalunya) i la Convocatòria d'Innovació en Salut 2025, que ha donat suport a 16 projectes amb una inversió global d'1,9 milions.
La inversió en recerca sobre salut s'ha reforçat aquest any per abordar les obres de CaixaResearch Institute, el primer centre de recerca especialitzat en immunologia d'Espanya, l'equipament del qual s'està construint davant el Museu de la Ciència Cosmocaixa de Barcelona.
CULTURA I BEQUES
La Fundació ha rebut més d'1,7 milions de visitants de gener a octubre d'aquest any a través de les exposicions i activitats que programa la xarxa de centres Caixaforum a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, a més del Museu de la Ciència Cosmocaixa i els Jardins de Cap Roig.
Sobre les beques, el 2025 se n'han concedit en total 102 de grau, postgrau, doctorat i postdoctorat a estudiants de Catalunya per part de l'entitat.