La Generalitat formarà 800 caçadors per controlar la fauna cinegètica en 22 cursos nous

LLEIDA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura de la Generalitat preveu formar 800 caçadors amb l'objectiu de controlar la fauna cinegètica en 22 cursos nous, que impartirà durant el 2025, informa en un comunicat d'aquest dimecres.

La formació té un àmbit teòric i un altre de pràctic: un total de 200 persones van fer la formació l'any passat i "ja poden dur a terme actuacions de control poblacional".

Té per objectiu que el control "sigui més eficient" i, entre d'altres, inclou proves de tir, instruccions per fer servir els sistemes de visió nocturna.

La Conselleria imparteix els cursos a les escoles agràries de Tàrrega, Talarn (Lleida), Santa Coloma de Farners, Monell (Girona) i Amposta (Tarragona).

El departament ha advertit que "les actuacions de caràcter extraordinari són cada vegada més habituals", per la qual cosa ha apostat per avançar en el desplegament normatiu i regular per llei els coneixements i la formació que han de tenir els caçadors.