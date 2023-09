La Generalitat forma expedient a Rosa Peral per concedir entrevistes a la presó

BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat ha obert un expedient a l'expolicia Rosal Peral, condemnada juntament amb Albert López per l'assassinat del també agent de la Guàrdia Urbana Pedro R., per concedir entrevistes a la presó, han explicat fonts del departament consultades per Europa Press.

L'expedient arriba després de la publicació a Netflix d'una sèrie i un documental sobre el crim de la Guàrdia Urbana, pel qual compleix condemna, i el dia abans que s'emeti a Catalunya Ràdio una entrevista des de la presó, segons ha avançat 'El País'.

Les fonts esmentades han remarcat que l'acte de Peral "tindrà conseqüències segur" i han remarcat que concedir entrevistes suposa fer un mal ús de les comunicacions que té autoritzades a la presó.