La Generalitat forma 200 alts càrrecs sobre el dret a l'error i l'eliminació de la cita prèvia

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
Uns 200 alts càrrecs, directius i comandaments de la Generalitat han participat aquest dilluns en una jornada de formació a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC) sobre la recentment aprovada llei sobre el dret a una atenció adequada i una bona administració.
La norma regula, entre altres àmbits, la prohibició que la cita prèvia obligatòria sigui l'única forma d'atenció per part dels serveis públics de la Generalitat, el dret a l'error davant l'administració en casos en què no hi hagi mala fe o negligència o la incorporació del principi de claredat i comprensibilitat en el llenguatge de l'administració.
També reconeix el dret a no ser perjudicat per errors comesos per l'administració, en concret el principi de no haver de retornar prestacions atorgades per error i que cobreixin necessitats bàsiques.
La secretària general de Presidència de la Generalitat, Eva Giménez, ha defensat els canvis introduïts per avançar cap a una Generalitat més "accessible, justa i propera".
"Amb aquest canvi, estem modificant el paradigma de la relació que l'administració manté amb la societat, i passem de la desconfiança a una nova relació basada en la confiança mútua", ha afirmat.