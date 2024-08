Generalitat i FC Barcelona presenten Catalunya a EUA com a destinació d'inversió i turisme premium

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat i el FC Barcelona han presentat a Catalunya com a destinació d'inversions i turisme prèmium als Estats Units, durant la gira de pretemporada del club, informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dilluns.

Acció i l'Agència Catalana de Turisme (ACT) han celebrat dos actes on s'han presentat les oportunitats en aquests dos sectors que ofereix el mercat català, en la prèvia del partit amistós contra el Reial Madrid celebrat en el MetLife Stadium de Nova Jersey aquest cap de setmana.

Les actuacions s'emmarquen en l'acord de col·laboració entre l'ACT i el Barça per "potenciar i millorar el posicionament de la marca Catalunya" dins del model definit en el 'Compromís nacional per un turisme responsable', i que han reunit a uns 40 directius de multinacionals i agents i operadors turístics nord-americans.

La campanya té el lema 'Feel the Colors' ('Sent els colors') i "pivota al voltant dels valors, la identitat i la inspiració" del FC Barcelona i de Catalunya com a vehicles d'abast global per a la captació de turistes, empreses i projectes de negoci.

La Generalitat ha destacat que els Estats Units va ser en 2023 el principal país inversor a Catalunya en nombre de projectes empresarials i de creació d'ocupacions.