La Generalitat i el FC Barcelona presentaran als EUA oportunitats d'inversió a Catalunya

BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Empresa i Treball i el FC Barcelona impulsaran la projecció de Catalunya als Estats Units (EUA) durant la gira de pretemporada que el primer equip del club fa al país, i que servirà per presentar oportunitats d'inversió per a les empreses nord-americanes.

En concret, s'organitzaran dos actes de promoció a Los Angeles els dies 22 i 26 de juliol als quals està previst que assisteixin 65 directius de multinacionals tecnològiques nord-americanes, ha informat la Generalitat en un comunicat aquest dimecres.

La campanya té el lema 'Color your business' ('Dona color al teu negoci') i es faran servir els colors groc, vermell i blau per expressar "les fortaleses de Catalunya com a terra de professionals i negocis".

El secretari d'Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Albert Castellanos, ha explicat que els EUA és "un dels països prioritaris per al Govern per captar nous projectes d'inversió estrangera".

Ha recordat que ja és "el primer país inversor a Catalunya" i que la Generalitat treballa, textualment, per consolidar-se com la porta d'entrada a Europa d'empreses tecnològiques i industrials del país.