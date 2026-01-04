La Generalitat executa un centenar d'obres per electrificar aparcaments dels seus edificis

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 4 gen. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha executat fins a desembre 96 obres d'electrificació en aparcaments dels edificis administratius com a seus departamentals, d'entitats i empreses públiques i delegacions territorials, entre altres.
Des de juny de 2024, s'han dotat a 604 places per carregar vehicles de la flota de la Generalitat, el 90% de l'objectiu que es va plantejar en la I Fase del Desplegament de la Xarxa de Recarrega Elèctrica Territorial, informen els departaments de Territori, Economia i Finances i Empresa i Treball en un comunicat aquest diumenge.
De cara al primer quadrimestre del 2026, es podia ampliar el nombre de places fins a altres 80 més.
Els treballs van començar a licitar-se a principis d'estiu de l'any passat per encàrrec del Departament d'Economia en Infraestructures.cat i compten amb un pressupost de 3,35 milions d'euros, sufragats en un 70% pel Pla Moves III d'incentiu a la mobilitat eficient i sostenible.
Actualment, la Generalitat compta amb 1.604 turismes elèctrics, dels quals un 80% té etiqueta 0, i mitjançant aquesta iniciativa busca equipar 671 places d'aparcament dels diferents departaments i entitats de la Generalitat amb un model estandarditzat en cadascun dels emplaçaments inclosos en el pla.
El Departament que suma més places d'aparcament electrificades és el d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (181), seguit d'Economia (105), Presidència (89) i Salut (78).