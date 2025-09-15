El Govern i ERC pacten obrir 3 delegacions a la Xina, el Canadà i Jordània

Illa ja va anunciar en un viatge a la Xina al juliol la intenció d'obrir una seu abans de finals d'any
La Generalitat i ERC han pactat aquest dilluns l'obertura de 3 delegacions més del Govern a l'exterior, a la Xina, el Canadà i Jordània, han informat la Conselleria d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat i ERC en sengles comunicats.
Ho han explicat després d'una reunió del conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, amb el portaveu adjunt d'ERC al Parlament, Jordi Albert, per "avançar en el compliment de l'acord d'investidura entre ERC i el PSC".
Els socialistes i els republicans van acordar per a la investidura d'Illa consolidar i ampliar la xarxa de delegacions del Govern a l'exterior, que passaran de 21 a 24 quan aquestes 3 s'inaugurin.
L'anunci d'obrir delegacions al Canadà i Jordània s'afegeix al que ja va fer Illa en un viatge a la Xina al juliol, en el qual va avançar la intenció del Govern d'obrir-hi una seu abans de finals d'any.
ZONES D'"INTERÈS ESTRATÈGIC"
La Generalitat ha subratllat que la localització d'aquestes delegacions s'ha triat "prioritzant zones del món amb un alt interès estratègic per a Catalunya".
A més a més, en el cas de la delegació al Canadà, hi haurà un responsable a càrrec de les relacions amb el Quebec.
L'ampliació s'emmarca en el Pla de consolidació de les delegacions del Govern a l'exterior aprovat al juliol, que té com a objectiu "reforçar la presència institucional catalana en països prioritaris".