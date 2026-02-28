La Generalitat envia recomanacions als ciutadans a l'Orient Mitjà pels bombardejos

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'UE i Acció Exterior de la Generalitat ha publicat aquest dissabte via X diverses recomanacions als ciutadans que són als països de l'Orient Mitjà pels bombardejos a la zona.
Els insta a mantenir la calma, quedar-se en un lloc protegit i allunyat de finestres, evitar desplaçaments innecessaris, assegurar el subministrament d'aigua i menjar, estar informat en tot moment i trucar als telèfons d'emergència consular si cal.
I facilita aquests telèfons d'Iran (+98 0912 139 37 03), EAU (+971 506120260, +971 24079000), Qatar (+974 55862411), Kuwait (+965 97210578), Bahrain (+965 97210578), Iraq (+964 780 109 9364), Jordània (+962 775 555 105, +962 777 212 267), a més de la Unitat d'emergència consular del Ministeri d'Exteriors (operativa 24 hores): +34 910001249.