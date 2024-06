La Generalitat engega un pla per garantir la coexistència del llop amb la ramaderia

BARCELONA, 11 juny (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha posat en marxa el Pla anual per garantir la coexistència del llop amb la ramaderia i que inclou mesures de prevenció de danys en aquest sector, ha explicat en un comunicat aquest dimarts.

El departament ha fet aquest dimarts una trobada amb el sector per debatre i consensuar mesures de prevenció "a través d'un diàleg obert".

El pla estableix tres línies de treball per a la ramaderia extensiva en pastures de muntanya lluny de l'explotació: cessió de material de prevenció, foment de gossos de protecció i suport econòmic als ramaders per protegir els animals.

S'aplica de manera general als llocs on hi ha indicis confirmats de la presència del llop en els darrers dos hiverns i on hi ha hagut danys a la ramaderia en zones de pasturatge comunals o d'alta muntanya.

També contempla actuacions com la revisió i execució de tancats impermeables al llop o la cessió de mitjans per facilitar la localització d'aquests animals a través de collarets geolocalitzadors.