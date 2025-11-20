La Generalitat i els pescadors de Barcelona traslladen a la CE les dificultats del sector

BARCELONA 20 nov. (EUROPA PRESS) -
Una delegació de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat, el Gremi de Peixaters de Catalunya i la Federació de Mercats Municipals de Barcelona s'ha reunit amb la directora general d'Afers Marítims de la Comissió Europea, Charlina Vitcheva, per explicar les dificultats del sector, informa el Gremi aquest dijous.
Hi han participat el director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Antoni Espanya; la sots-directora general de Pesca, Itziar Castro; el cap del Servei de Comercialització, Martí Puig; el president del Gremi de Peixeters de Catalunya, Àlex Goñi, i el secretari de la Federació de Mercats Municipals de Barcelona, Francesc Leyva.
Els representants han valorat la importància del peix de llotja per a les peixateries, i la funció dels pescadors com a prescriptors.
També han explicat la dificultat actual a la qual s'enfronten moltes peixateries, especialment l'adaptació a normatives comunitàries que "sovint no s'ajusten a la realitat de les petites empreses familiars del sector".
Per això, han demanat que les regulacions tinguin en compte la singularitat de les peixateries tradicionals i el servei essencial que presten als consumidors.