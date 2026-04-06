La Generalitat destina 6 milions al manteniment de camins municipals en comarques de muntanya

BARCELONA 6 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha resolt destinar 6 milions d'euros a subvencions als consells comarcals de les comarques de muntanya i al Conselh Generau d'Aran per millorar i mantenir camins municipals de la xarxa veïnal i rural.
Finançarà actuacions que s'executin entre l'1 de gener i el 31 d'octubre d'aquest any i forma part de les polítiques de muntanya del Govern per "garantir el bon estat" de la xarxa d'accés als nuclis de muntanya i de la Val d'Aran (Lleida), informa la Conselleria en un comunicat d'aquest dilluns.
Les comarques beneficiades són l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Val d'Aran, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Solsonès (província de Lleida); la Garrotxa i el Ripollès (província de Girona); la Cerdanya (Lleida i Girona) i el Berguedà (província de Barcelona).