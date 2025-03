La Generalitat destina 3 milions a la gestió forestal sostenible a finques privades

BARCELONA 20 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat ajuts amb una dotació de 3 milions d'euros per a la gestió forestal sostenible a finques privades, segons ha anunciat aquest dijous en un comunicat.

Els ajuts, que estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (Feader) i el Centre de la Propietat Forestal, es podran sol·licitar fins a l'11 d'abril i es concediran segons els criteris tècnics i ambientals.

L'objectiu dels ajuts és poder desenvolupar actuacions per a la millora i l'adaptació al canvi climàtic, i per optimitzar la xarxa viària forestal necessària per a la gestió forestal sostenible.