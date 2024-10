La Generalitat destina 67 milions a 27.471 ajuts a joves per pagar el lloguer

BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha concedit 27.471 ajuts a joves de menys de 35 anys perquè puguin pagar el lloguer, la qual cosa representa un import de 67 milions d'euros.

Segons ha informat en un comunicat, l'any passat es van atorgar 14.551 subvencions per un import de 34,7 milions d'euros.

Els joves que han sol·licitat l'ajut i compleixen amb els requisits rebran en els pròxims dies un missatge de text, i podran consultar en el web l'import mensual concedit.

També hauran de veure com han d'aportar els justificants del pagament del lloguer per poder cobrar els mesos ja vençuts de l'any 2024.

Les subvencions són per a persones que no estan en risc imminent d'exclusió, però que necessiten un ajut per poder continuar residint a l'habitatge on viuen.