La Generalitat destina 59,49 milions als ajuts del contracte global d'explotació

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha convocat els ajuts associats al contracte global d'explotació (CGE) per un import de 59,49 milions d'euros.

D'aquest import, la Conselleria en destina 33,9 milions distribuïts en 10.000 euros per a aquest any; 13,9 per al 2026; 18,52 per al 2027, i 2,28 per al 2028, informa aquest dilluns en un comunicat.

Les línies d'ajuts del CGE d'aquest any se centren, a més de la sostenibilitat, en la competitivitat: destinen 24 milions a la millora de la competitivitat agrària i deu a la primera instal·lació de persones joves agricultores.

La Generalitat també convoca els ajuts a la diversificació agrària per un import d'1,5 milions d'euros, que s'han de convocar a part dels inclosos en el pla estratègic de la política agrària comuna (PAC).

Aquest any, es publiquen dues convocatòries perquè durant aquest 2025 encara conviuen dues programacions de la PAC: el Programa de desenvolupament rural (PDR) vigent fins a desembre del 2025, i el Pla estratègic de la política agrària comuna (PEPAC) 2023-2027.