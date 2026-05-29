La Generalitat destina 4,8 milions a subvencions per millorar la inserció laboral

BARCELONA 29 maig (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions de la línia 1 per a empreses d'inserció per millorar l'ocupació i la inserció laboral de col·lectius en risc o situació d'exclusió social, amb un pressupost de 4,8 milions d'euros.
Aquest ajut, que subvenciona la contractació de personal tècnic d'acompanyament en les empreses d'inserció sociolaboral, està cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus (FSE+ de Catalunya 2021-2027), informa la Generalitat en un comunicat aquest divendres.
Poden optar a aquests ajuts --amb especial atenció en les persones en situació d'atur de llarga durada, en risc d'exclusió social, amb discapacitat, joves i dones--, les empreses qualificades com a empreses d'inserció sociolaboral i inscrites en el registre administratiu d'empreses d'inserció de Catalunya, i les sol·licituds es poden presentar de l'1 al 12 de juny a través del Canal Empresa.