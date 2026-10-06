La Generalitat destina 3,6 milions a les obres d'ampliació dels dipòsits de l'Arxiu Nacional

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha aprovat la transferència de crèdits entre diferents conceptes de la Conselleria de Cultura i de la Biblioteca de Catalunya del pressupost del 2026 per finançar la primera fase de les obres d'ampliació dels dipòsits de l'Arxiu Nacional de Catalunya (ANC), per un import de 3.668.508 euros.
Complementàriament, autoritza la disminució de crèdit en els estats d'ingrés i de despesa del pressupost per al 2026 de la Biblioteca de Catalunya, per un import d'1.200.000 euros, informa el Govern després del Consell Executiu.
La Generalitat ha aprovat la transferència de crèdits entre diferents conceptes pressupostaris de la Conselleria de Presidència i de la de Cultura, per al finançament de la línia d'ajuts a la producció de continguts audiovisuals culturals en versió original catalana o occitana destinats a ser emesos per televisió, per un import d'1 milió d'euros.