La Generalitat destina 30 milions a ajuts que preveuen beneficiar més de 3.500 autònoms

BARCELONA 8 set. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha obert les convocatòries de 3 programes de suport a autònoms que tenen un pressupost total de 30 milions d'euros i que preveuen beneficiar més de 3.500 persones.
Es tracta dels programes 'TU+1', 'Autoocupació Jove' i 'Consolida't', segons ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball aquest dilluns en un comunicat.
El primer programa, 'TU+1', té una dotació de 13,9 milions d'euros i subvenciona la contractació indefinida d'un treballador en situació de desocupació per part dels autònoms sense cap assalariat a càrrec.
El projecte 'Autoocupació Jove' compta amb un pressupost de 14,37 milions d'euros i fomenta l'autoocupació dels joves d'entre 18 i 29 anys perquè iniciïn una activitat econòmica o professional com a autònoms.
Finalment, la Conselleria destina 1,5 milions d'euros al 'Consolida't', un programa de subvencions destinades a entitats per al desenvolupament de projectes d'assessorament personalitzat i de formació a autònoms.