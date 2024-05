La Generalitat desestima l'ERTO de Freixenet en no apreciar força major en la sequera

El grup defensa la mesura i defensa negociar amb els sindicats

BARCELONA, 29 abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha desestimat l'expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) presentat per Freixenet en no considerar la sequera una força major, informen fonts del departament a Europa Press aquest dilluns.

Segons ha avançat 'El Periódico', la mesura amb afectació a 615 treballadors no compleix amb els criteris d'imprevisibilitat i inevitabilitat necessaris per justificar la força major.

Les fonts de la Conselleria han explicat a Europa Press que l'empresa pot negociar amb els sindicats un ERTO ordinari "si ho considera oportú", un instrument que contempla justificacions econòmiques, tècniques, organitzatives i productives.

EMPRESA I SINDICATS

Freixenet ha defensat que "es manté ferm" en la necessitat de la mesura: ha insistit --textualment-- en que la falta de raïm i vi condueix a una reducció massiva del treball i ha assegurat que negociarà amb els sindicats.

En un comunicat d'aquest dilluns, el grup català ha afirmat que està "compromès a satisfer la demanda dels consumidors a curt i mitjà termini".

En unes declaracions a Europa Press, fonts de la UGT de Catalunya s'han remès al comunicat de divendres, en el qual rebutjaven "de ple" l'ERTO en considerar que no concorren les causes per presentar-lo, i instaven l'empresa a buscar alternatives no lesives per als empleats.