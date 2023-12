Afirma que el COE "no ha donat resposta" a la candidatura del Govern presentada el 2022

BARCELONA, 30 des. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat descarta presentar-se en futures edicions dels Jocs Olímpics d'Hivern perquè "ja estan donades" les pròximes candidatures, han informat fonts de la Conselleria de Vicepresidència aquest dissabte a Europa Press.

Les mateixes fonts han afirmat que el Comitè Olímpic Espanyol (COE) "no ha donat resposta" a la candidatura que el Govern va presentar en solitari el juliol del 2022 després de quedar descartada la candidatura conjunta de Catalunya i Aragó per als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.

Han apuntat que ara és el COE "qui ha de moure fitxa", i han assenyalat textualment que si aquest no els crida el Govern no farà cap pas més.

"En aquesta legislatura gairebé que ja no esperem que hi torni a haver una altra possible candidatura" per als Jocs Olímpics d'Hivern, han afegit.

Segons les fonts, si en un futur el COE s'interessés a formular una nova candidatura, "s'hauria de tornar a analitzar per qüestions com la sequera", entre altres aspectes.