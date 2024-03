La Generalitat descarta aparcar les taules de negociació amb l'Estat malgrat les eleccions

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha descartat aquest dimarts aparcar les taules de negociació amb l'Estat malgrat la convocatòria d'eleccions al Parlament per al 12 de maig.

"Treballem fins l'últim dia", ha recalcat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, després de deixar clara la seva aposta per mantenir espais com el de la taula de diàleg i per abordar el tema de Rodalies i el finançament.

Malgrat tot, ha evitat concretar si hi haurà més reunions de la taula de diàleg amb el Govern central, i al·leguen que quan hi hagi novetats sobre aquest tema ho comunicaran.