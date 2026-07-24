La Generalitat demana al Tribunal de Comptes aplicar l'amnistia

BARCELONA, 24 jul. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha presentat un escrit davant el Tribunal de Comptes per sol·licitar l'aplicació de la llei d'amnistia i l'aixecament de les mesures cautelars en les causes pendents relatives a l'1-O i a l'acció exterior de la Generalitat impulsada durant el procés.
En l'escrit, la Generalitat manifesta com a entitat presumptament perjudicada que està conforme amb extingir les responsabilitats comptables derivades de l'1-O i de l'acció política durant el procés a l'exterior, ja que, a la llum de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de dijous de la setmana passada, s'ha d'aplicar l'oblit penal, informa en un comunicat.
Concretament, el Tribunal de Comptes té oberta una causa unificada sobre l'ús de fons públics per a la preparació, logística i execució de l'1-O i pels fons destinats a la promoció internacional del procés a l'estranger entre els anys 2011 i 2017 mitjançant el Diplocat i la xarxa de delegacions del Govern.
Hi ha més de 30 ex-alts càrrecs de la Generalitat pendents de la decisió del Tribunal de Comptes, entre els quals els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras i diversos consellers que van ocupar responsabilitats de govern entre aquells anys.
Malgrat la decisió del TJUE, el Tribunal de Comptes no ha aplicat encara l'amnistia i va obrir un període d'al·legacions sobre la possible aplicació de la norma a les parts implicades en el procés perquè presentessin la documentació pertinent sobre l'origen dels fons utilitzats per a les despeses de l'1-O.
AIXECAR LES CAUTELARS
L'escrit s'ha presentat de manera anticipada a l'eventual tràmit d'audiència a les parts perjudicades pel "caràcter preferent i urgent" que l'amnistia atribueix a l'aplicació, i pel fet que la llei estableix que els procediments amb caràcter prioritari s'han de resoldre en un màxim de dos mesos.
Per això demana al Tribunal de Comptes resoldre sobre l'amnistia en aquest cas "dins el termini legalment previst" i que aixequi les mesures cautelars adoptades en el procediment.
Es pretén així, segons argumenta la Generalitat, contribuir "al tancament definitiu d'un dels últims procediments de responsabilitat comptable encara pendents" vinculats al procés.