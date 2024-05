La Generalitat culpa de la incidència a Rodalies a la falta d'inversió i descarta el sabotatge

Atribueix a Adif la responsabilitat sobre la vigilància de les vies i reclama a Puente que demani perdó



BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat en funcions, Marc Sanglas, ha culpat de la incidència d'aquest diumenge a Rodalies a la falta d'inversió del Govern a Catalunya i ha descartat un possible sabotatge intencionat.

Així ho ha declarat aquest dilluns als mitjans després que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, no hagi descartat el sabotatge i hagi anunciat que posarà una denúncia davant del jutjat.

"L'única teoria conspiranoica que hi ha és que hi ha falta d'inversió per part del Govern de l'Estat a Catalunya, i aquesta és la tristíssima realitat", ha afegit.

Sanglas ha retret a Puente que no hagi demanat disculpes als catalans durant la seva compareixença i ha criticat que "una infraestructura estratègica no tingui cap sistema de protecció".

DEMANEN MÉS PROTECCIÓ DE LES VIES

Puente ha atribuït als Mossos d'Esquadra la prevenció dels actes vandàlics, robatoris i seguretat sobre les persones, mentre que Sanglas ha assegurat que és responsabilitat d'Adif.

"Estem cansats, insisteixo, de demanar que es protegeixin més aquestes instal·lacions, que, per exemple, hi hagi més tancaments que evitin que hi hagi gent que vulgui saltar les vies o animals que puguin creuar les vies", ha detallat Sanglas.

Sobre la denúncia que Puente ha anunciat, ha detallat que els Mossos encara no l'han rebut i que no entenen "perquè en aquest cas no passa a la policia" i va directa als jutjats.