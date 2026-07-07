La Generalitat critica la llei del concebut no nascut: "Hi ha un sol PP dirigit per Aznar i Ayuso"

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha criticat la proposta del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, d'impulsar una llei nacional equiparable a l'aprovada a la Comunitat de Madrid per protegir el concebut no nascut.
"Ja no sembla que hi hagi dos Partits Populars, un més prudent i un altre més situat a l'extrema dreta. Sembla que hi ha un sol PP dirigit per Aznar i Ayuso", ha lamentat en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha assegurat que una normativa d'aquestes característiques el que faria, des del seu punt de vista, és "retrocedir en drets de les dones ja adquirits".