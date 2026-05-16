La Generalitat crea un programa de formació sobre l'ús de la IA per 250.000 empleats públics

El programa s'articula en tres itineraris formatius i compta amb una inversió de 5 milions
BARCELONA, 16 maig (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha iniciat un programa de formació massiu per formar a fins a 250.000 empleats públics en l'ús "actiu i responsable" de la intel·ligència artificial (IA), amb un paquet d'actuacions que desplegarà en els propers dos anys i una inversió de 5 milions d'euros, segons fonts de la Conselleria de la Presidència.
El Govern ha explicat que és el "pla formatiu més ambiciós i de més abast concebut mai" per reforçar la capacitat del personal públic i incorporar a la IA en el seu treball diari amb criteri i seguretat i, així, ferla extensiva al conjunt de la Generalitat.
Segons el Govern, l'administració pública és dels millors entorns perquè la IA tingui un impacte positiu i "serveixi per servir millor" i ha valorat el paper dels treballadors ja que la IA no té consciència, valors i no assumeix responsabilitats: "Posem el focus en l'automatització de tasques, no en les decisions".
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assegurat en declaracions als mitjans que amb la irrupció de la intel·ligència artificial l'administració de la Generalitat "no pot mirar enrere, sinó que ha de posar-se al capdavant".
A més, ha afirmat que la IA no substituirà a ningú, ja que l'objectiu és adoptar l'ús massiu de la IA per fer més eficients els processos: "Volem alliberar tasques perquè tinguem treballadors tractant directament amb les persones, amb les empreses, amb el conjunt de la ciutadania, i per tant que ens ajudi a fer el dia a dia més fàcil".
PRIMERA FASE
La primera sessió es va realitzar dilluns passat, amb 160 assistents i les intervencions del conseller Albert Dalmau; el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, Albert Tort, i el director general d'Intel·ligència Artificial, Eficiència i Dades en l'Administració, Jaume Miralles.
El projecte "combina formació, acompanyament i sensibilització" per garantir que la incorporació de la IA es faci amb criteri i alineada amb els valors del servei públic, enfocada a processos automatizables en l'administració com a resums d'informes jurídics o la incorporació de dades dels ciutadans, entre altres.
La Conselleria ha recordat que, entre 2024 i 2025, es van impulsar 300 formacions en IA que van capacitar a més de 13.000 professionals.
TRES ITINERARIS
El programa s'articula en tres itineraris formatius que estan pensats perquè "qualsevol professional pugui avançar des d'un coneixement bàsic de la IA" fins a un ús més especialitzat segons les seves necessitats i el seu entorn digital.
El primer, més general, se centrarà en l'ús actiu, ètic i responsable de la IA i comptarà amb tres hores d'autoformació que serà obligatori pels aproximadament 130.000 empleats públics que usen un dispositiu corporatiu.
El segon se centrarà en 'prompts' i 'copilot xat' per als empleats que treballen en l'entorn Microsoft 365, i combina autoformació i seminaris web.
L'últim itinerari és de nivell avançat sobre agents corporatius i "introdueix un ús més avançat, tècnic i integrat de la IA en processos complexos".
Actualment, la Generalitat té contractes amb Microsoft, Google i Amazon i amb aquesta formació obre la porta a una possible ampliació d'aquests contractes amb altres empreses.
NOVA ESCOLA
El programa també inclou la posada en marxa de l'Escola d'Agents Digitals, que preveu donar acompanyament i capacitació pràctica per facilitar la creació i desplegament d'agents de IA en l'administració.
L'objectiu és que els empleats públics puguin dissenyar i desenvolupar els seus propis agents adaptats a les necessitats específiques de cada unitat i es preveu que els treballadors creuen més d'un centenar de solucions aquest any.
A més, el pla preveu accions presencials i espais de trobada per "reforçar l'aprenentatge, compartir experiències i aprofundir en els usos pràctics de la tecnologia".