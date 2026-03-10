La Generalitat crea un grup de treball per seguir els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà

BARCELONA 10 març (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat la constitució d'un grup de treball interdepartamental per fer un seguiment de l'evolució dels efectes de la guerra a l'Orient Mitjà i el seu impacte en l'economia i societat catalanes, informa en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, presidirà l'òrgan, que estarà adscrit a la Conselleria d'Economia i Finances, i que es coordinarà amb les de Presidència; Territori, Habitatge i Transició Ecològica; Empresa i Treball; Unió Europea i Acció Exterior, i Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
A més a més, hi podran participar --amb veu però sense vot-- experts independents en les diferents matèries que es debatin.
La creació d'aquest grup de treball s'emmarca en la reunió de dissabte passat amb el Consell del Diàleg Social de Catalunya, en què es van analitzar les primeres conseqüències del conflicte.
Durant la trobada, Illa va anunciar la creació del grup, que treballarà en tot moment amb els membres del Consell.