La Generalitat crea un grup tècnic per reaccionar a la caiguda de la producció d'avellana

BARCELONA 5 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha reunit aquest dijous per primera vegada un grup tècnic de treball per trobar solucions a "la caiguda en picat" de la producció de l'avellana en les últimes tres temporades.

En un comunicat, ha explicat que aquest nou grup dona resposta a l'ajuda que el sector va demanar al titular del departament, Òscar Ordeig, durant una reunió que va tenir lloc el novembre per "afrontar la crisi" que pateixen els agricultors des de fa anys.

El grup tècnic es reunirà mensualment per respondre i canalitzar les demandes del sector, i estarà format per membres de les diferents àrees de la Conselleria i estarà obert a qui vulgui treballar per resoldre els problemes de producció.