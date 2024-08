La Generalitat crea un comissionat de barris que dirigirà el socialista Carles Martí

BARCELONA, 13 ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aprovat crear un comissionat de barris que dirigirà l'exsenador i exregidor del PSC a Barcelona, Carles Martí, amb l'objectiu d'abordar la Llei de Barris i coordinar l'acció de govern amb les administracions municipals en àrees com la seguretat, habitatge i serveis públics.

Ho ha anunciat la portaveu del nou Govern, Silvia Paneque, en la roda de premsa posterior a la primera reunió del Consell Executiu presidida per Salvador Illa al Palau de la Generalitat.

Paneque ha situat l'habitatge com una "prioritat absoluta" de l'executiu, i ha apuntat a l'adaptació de l'actual parc immobiliari com un dels objectius en aquest àmbit per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic.