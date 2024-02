La Generalitat convoca ajuts de 48 milions per al pagament de lloguer per a joves i grans

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori de la Generalitat ha obert la convocatòria de subvencions per al pagament del lloguer per a menors de 35 anys i més grans de 65 anys, amb una partida de 48 milions d'euros, ha informat en un comunicat aquest dilluns.

Els ajuts estan destinats a persones que no es troben en risc imminent d'exclusió, però que necessiten una ajuda per continuar residint a l'habitatge on viuen.

"Són una eina per prevenir el risc d'exclusió residencial de les famílies amb menys recursos", ha explicat el Departament.

Aquests ajuts no són lineals "per garantir la seva equitat", si no que s'ajusten a l'esforç que ha de fer cada persona per pagar el lloguer segons els seus ingressos.

En concret, els ajuts són d'un mínim de 20 euros al mes i un màxim de 200 euros per a grans i de 250 euros per a joves.