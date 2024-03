La Generalitat construirà una via ciclista entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès (Barcelona)

BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territori ha licitat les obres per construir una via ciclista i millorar la integració urbana de l'N-152z entre Montcada i Reixac i Mollet del Vallès (Barcelona), amb una inversió de 10 milions d'euros.

La nova via per a vianants i bicicletes tindrà una longitud de 5 quilòmetres i "facilitarà la mobilitat descarbonitzada i la connectivitat" en aquest tram, després d'unes obres que es preveu que comencin aquest estiu i es perllonguin durant 18 mesos, segons ha informat aquest diumenge el departament en un comunicat.

A més de la via ciclista, les obres han inclòs actuacions d'urbanització, que consisteixen a reordenar la calçada de la via, canviar el paviment, ampliar les voreres, executar passos per a vianants i adequar les parades de bus.

La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat aquest diumenge la zona i ha dit que aquesta actuació forma part de les polítiques de promoció de la mobilitat sostenible previstes en el marc de l'Estratègia Catalana de la Bicicleta, que preveu "una inversió total de més de 100 milions d'euros en 124 quilòmetres fins el 2025".

Segons Capella, aquesta inversió és la "més gran feta mai pel Govern de la Generalitat per afavorir la mobilitat amb bicicleta".