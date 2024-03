La Generalitat constitueix el nou Consell Català de Municipis Rurals

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituït el nou Consell Català de Municipis Rurals del mandat 2023-2027, que té l'objectiu de treballar per garantir l'equilibri territorial, l'arrelament, la repoblació i la igualtat d'oportunitats.

La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, ha presidit aquest dimarts la reunió de constitució, en la qual ha assegurat que l'executiu "no està en funcions" i continuaran treballant fins l'últim minut de la legislatura, segons ha informat el departament en un comunicat.

Es tracta d'un òrgan d'assessorament del Govern en matèria de règim local i de participació en àmbits que tinguin incidència directa en els municipis rurals amb menys de 2.000 habitants

Està format per 25 persones, entre els quals 22 alcaldes i 3 representants de la Generalitat i, entre els seus objectius hi ha vetllar per l'aprovació de l'Estatut de Municipis Rurals.

Vilagrà ha defensat que aprovar el consell "és imprescindible", ja que a parer seu suposarà un abans i un després i condicionarà les normatives que es duguin a terme.