Generalitat i Conselh Generau d'Aran (Lleida) compren un edifici per a habitatge assequible

VAL D'ARAN PHOTOS - Arxiu
LLEIDA 14 oct. (EUROPA PRESS) -
La Generalitat i el Conselh Generau d'Aran (Lleida) han col·laborat per comprar un edifici fins ara propietat de l'Estat per fer-hi habitatge assequible, informa la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat aquest dimecres.
L'immoble està situat a la zona d'aparcament de l'estació d'esquí de Baqueira, a Naut Aran (Lleida), compta amb 2.400 metres quadrats de superfície i "fa anys que es troba en desús".
L'operació ha suposat una inversió de 3,7 milions d'euros i és "una oportunitat per recuperar un immoble" i incorporar-lo a les polítiques públiques d'habitatge.
La primera actuació que es durà a terme serà garantir la seguretat de l'edifici i el seu entorn, i, paral·lelament, s'elaborarà un programa funcional per determinar-ne els possibles usos.
La recuperació de l'actiu "permetrà disposar d'una base patrimonial sobre la qual valorar noves opcions d'habitatge públic i assequible".