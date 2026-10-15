La Generalitat confirma un nou cas de PPA a la zona d'alt risc de Barcelona

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha confirmat un nou cas de pesta porcina africana (PPA) a la zona d'alt risc de Collserola (Barcelona), en un comunicat aquest dijous.
Durant l'última setmana s'han fet 201 anàlisis de mostres, per la qual cosa el percentatge de positius és del 0,5%, i fins ara s'han detectat 410 casos.
A més a més, s'han capturat 340 senglars a la zona restringida, amb la qual cosa ja s'han capturat 13.376 animals a la zona infectada.