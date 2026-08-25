La Generalitat condemna la "violència" policial en la detenció a un jove abans de l'Elx-Barça

BARCELONA 25 ago. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha condemnat l'ús de la "violència" en l'actuació policial durant la detenció d'un jove en la prèvia del partit de futbol entre l'Elx i el Barça aquest diumenge.
"Condemnem l'ús d'aquesta violència a la llum de les imatges que tots hem vist en aquesta agressió a aquest jove", ha sostingut en roda de premsa aquest dimarts després del primer Consell Executiu d'aquest curs polític.
Paneque ha explicat que la Delegació del Govern a la Comunitat Valenciana ha informat de l'obertura d'un procés d'informació i investigació amb l'objectiu d'analitzar els fets i ha traslladat que "no s'havia donat cap ordre específica de requisa de banderes".
"Per tant, si algú pel seu compte va decidir aquesta actuació és el que s'ha d'investigar i quines responsabilitats se'n deriven", ha agregat Paneque, que ha assenyalat que, en qualsevol cas, el que recull la llei és que els únics elements prohibits en un esdeveniment esportiu són les banderes i pancartes amb incitació directa a la violència o a l'odi.
"No és el cas de les estelades", ha resolt la portaveu de l'Executiu català, que ha subratllat que esperaran a les conclusions de la investigació i ha insistit en la defensa del Govern de la llibertat d'expressió.