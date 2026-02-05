La Generalitat concedeix ajuts per 887.000 euros a 245 entitats locals per prevenir incendis

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha concedit ajuts a 245 entitats locals per 887.000 euros per impulsar la redacció d'uns plans de prevenció i plans de delimitació per prevenir incendis forestals, ha explicat aquest dijous el Govern en un comunicat.
L'objectiu d'aquesta línia d'ajuts, explica el text, passa per "completar la planificació obligatòria en matèria de prevenció d'incendis forestals" en totes les entitats locals que encara no compten amb aquests plans i que són requerits per les normatives vigents.
El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha afirmat que "aquesta mesura és un pas endavant dins l'estratègia del Govern per preparar el territori per als incendis, reforçar la prevenció i, especialment, protegir les persones".
En aquesta convocatòria, la primera d'aquest tipus, el departament ha atorgat ajuts per 761.000 euros a 213 ajuntaments i 126.000 euros més a 32 entitats municipals descentralitzades, a més d'oferir també suport tècnic i acompanyament a les administracions que ho sol·licitin.
A Catalunya actualment existeixen 757 municipis considerats d'alt risc d'incendi forestal dins el pla Infocat, i que són els que estan obligats a disposar d'un pla de prevenció d'incendis, detalla el comunicat.