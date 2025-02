La Generalitat compra 743 pisos per 72 milions per augmentar el parc d'habitatge

BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha comprat per tempteig i retracte 743 habitatges al fons Divarian per 72 milions d'euros dins el pla per aconseguir 50.000 habitatges públics fins al 2030 a Catalunya, que estan repartits pel conjunt del territori, tot i que es concentren al litoral.

"És la compra més gran que s'ha fet per part de la Conselleria", ha dit en una roda de premsa aquest dimecres la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per actualitzar les dades del pla de la Generalitat que preveu incrementar el parc d'habitatge públic.

Es tracta d'habitatges que procedeixen d'execucions hipotecàries que van passar a mans d'alguna entitat financera i que després es van vendre a una gran tenidor, i als pisos hi viuen famílies procedents del programa 'Reallotgem' de la Generalitat.