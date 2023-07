La Generalitat comença a pagar el bo tèrmic social a 110.000 llars vulnerables

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha començat a pagar el bo social tèrmic corresponent al 2022 a 110.000 llars en situació de vulnerabilitat o risc d'exclusió social, ha explicat en un comunicat aquest divendres.

El pressupost d'aquest any ha augmentat fins als 39 milions d'euros, respecte als 26,2 milions de l'any passat, i els beneficiaris d'aquest bo són els que ja ho són del bo social elèctric.

Està previst que els beneficiaris rebin un pagament únic "per compensar les despeses necessàries per garantir el subministrament d'energia" per a usos tèrmics o per finançar actuacions d'estalvi o millora de l'eficiència energètica.

L'import del bo social tèrmic oscil·larà entre els 158,35 euros i els 797,22 euros en funció del grau de vulnerabilitat de cada llar i del clima de la seva ubicació.

La voluntat d'aquest bo és pal·liar la pobresa energètica pel que fa a l'energia destinada a calefacció, aigua calenta i cuina.