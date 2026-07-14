La Generalitat cobrirà inicialment les despeses dels veïns i els comerços per l'esvoranc a Barcelona

BARCELONA 14 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, s'ha compromès a que el Govern cobreixi inicialment les despeses derivades del reallotjament dels veïns i les pèrdues econòmiques dels comerços afectats per l'esvoranc durant les obres de l'L9 del Metro de Barcelona al barri del Putxet.
"Tot el que vingui a compensar la pèrdua de l'activitat econòmica o tot el que té a veure amb el reallotjament dels veïns i les despeses derivades, el Govern hi farà front, i després ja serà el moment de dirimir responsabilitats i de veure qui afronta finalment aquestes despeses", ha dit en la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.
Ha dit que activaran "el que calgui" per atendre les necessitats dels comerços i veïns, i que ho estan fent en una molt bona col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona.
Sobre quan tornaran als pisos, ha reiterat que prevaldrà el criteri de seguretat amb les màximes garanties, i no ha concretat si serà aquesta setmana: "Quan tinguem aquesta informació i les màximes garanties de seguretat per al retorn dels veïns, serà el moment de comunicar-ho".