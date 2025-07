La Generalitat cedeix de forma "indefinida" al CGPJ l'ús de l'Escola Judicial de Barcelona

BARCELONA 21 jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat de Catalunya ha cedit de forma "indefinida" i gratuïta al Consell General del Poder Judicial (CGPJ) l'ús de la finca de l'Escola Judicial, situada en la carretera de Vallvidrera 43-45, sempre que s'utilitzi per a la formació de futurs magistrats i jutges.

Ho han formalitzat amb la signatura del conveni aquest dilluns a l'Escola el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la presidenta del CGPJ, María Isabel Perelló, en el text del qual es recull també que mentre durin les obres de rehabilitació de l'edifici --a partir de juliol del 2026 fins a desembre del 2027-- l'activitat docent es mantindrà a la Ciutat de la Justícia.

"És important que els diferents serveis públics no tinguin por a reformar-se per adaptar-se i oferir un millor servei a la ciutadania", ha assenyalat Illa.

En l'acte també han estat presents l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler; la directora en funcions de l'Escola Judicial, Clara Carulla, així com diversos vocals del CGPJ.

Aquest protocol dona continuïtat al conveni signat en 1997 entre la Generalitat i l'Estat, que establia una cessió d'ús per 30 anys de la finca propietat de la Generalitat, i que segons Illa ha donat "resultats positius" per a tothom, tant per als alumnes que passen per aquestes aules, com pel Govern, ja que Catalunya acull una pràctica formativa essencial, segons ha dit.