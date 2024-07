La Generalitat capta 8.075 milions dels fons Next Generation fins al maig

Natàlia Mas lamenta que els fons repartits de manera discrecional "penalitzen Catalunya"



BARCELONA, 10 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha explicat que la Generalitat ha captat 8.075 milions d'euros dels fons Next Generation fins al maig.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa al costat del secretari d'Afers Econòmics i Fons Europeus, Miquel Puig, i el director general de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, Aleix Cubells.

Mas ha apuntat que "Catalunya lidera la captació" d'aquests fons i ha reiterat textualment que els mecanismes institucionals estatals dels fons no són ideals.

Catalunya ha captat el 21% dels fons repartits en convocatòries competitives i Mas ha lamentat que dels que es reparteixen de manera discrecional ha captat entre el 9% (assignacions directes) i el 11% (licitacions), per la qual cosa "penalitzen Catalunya".

"El teixit econòmic i social de Catalunya ha demostrat ser molt capaç de captar fons en igualtat de condicions però, quan el repartiment és per decisió de l'Estat, el resultat és diferent", ha dit.

FONS DISTRIBUÏTS

Ja s'han distribuït 6.113 milions entre empreses, ajuntaments, centres de recerca i formació, particulars, entitats sense ànim de lucre i del tercer sector catalans.

La Generalitat ha mobilitzat fins al 31 de maig 3.079 milions dels Next Generation, el 85% dels recursos ingressats, que van ser 3.621 milions (dels 3.910 que ha de rebre per les Conferències Sectorials), i dels quals ja s'han compromès 1.948 milions (63%).

AJUTS A LA INDÚSTRIA

Tant Mas com Puig han subratllat que els projectes del Govern central "no s'ajusten a les necessitats de la indústria espanyola i catalana en particular", i que així ho demostra el fet que el 70% de les convocatòries queden desertes.

A més a més, Puig ha lamentat que els Next Generation no es van pensar per millorar el proveïment d'aigua, que ha dit que és el problema que hi ha a la conca mediterrània, i ha recordat que els préstecs relacionats amb els fons els hauran de retornar els usuaris.

El secretari ha contraposat aquests sectors amb d'altres en els quals "hi ha coses que estan anant molt bé, tan bé com podrien anar", com el vehicle elèctric, el transport públic i els xips.