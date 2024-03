La Generalitat avisa del "risc" que poden provocar les protestes dels funcionaris de presons

Plaja rebutja parlar de "normalitat" a les presons catalanes

BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha avisat del "risc" que poden provocar les noves protestes que preveuen organitzar els funcionaris de presons, convocades arran de la mort d'una cuinera la setmana passada presumptament a mans d'un pres que després es va suïcidar a la presó Mas d'Enric del Catllar (Tarragona).

En la roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha assegurat que les protestes poden "tensionar i condicionar la seguretat dels centres, posar en perill i risc els seus treballadors i els interns, i vulnerar els drets dels interns".

Tot i que ha apuntat que els centres penitenciaris han reprès aquest dimarts l'activitat ordinària, ha rebutjat que es pugui parlar, en cap cas, de "normalitat" a les presons catalanes.

I és que, segons Plaja, encara no han pogut interlocutar amb els organitzadors de les protestes i hi ha la previsió de noves convocatòries de protestes.

Així, ha lamentat que els sindicats de presons tampoc no s'hagin presentat aquest dimarts a la reunió convocada per la Generalitat per escoltar les seves reivindicacions i per poder-los explicar les decisions que estan prenent "per millorar les condicions de seguretat".

També ha concretat que els volen explicar la informació que han recopilat "al voltant del desolador assassinat" de la cuinera de la presó de Mas d'Enric i donar resposta a tots els interrogants i qüestions que hi ha sobre la taula.

"Els treballadors públics dels centres penitenciaris han de vetllar per garantir el normal funcionament de dins els centres, i sobretot no el poden entorpir provocant problemes de seguretat", ha resolt.